Les vestiges d'une église du Ve siècle restaurés à Gaza

Des vestiges d'une église byzantine du Ve siècle ont été dévoilés lundi dans la bande de Gaza, après des travaux de restauration portant notamment sur de larges mosaïques présentées comme "rares" par les autorités locales.

Découvert en 1997, le site d'une superficie de 800 m2 est composé de ruines entourées et surmontées d'un bâtiment flambant neuf pour les protéger, à Jabalia, au nord de la ville de Gaza.

Les visiteurs peuvent y emprunter des passerelles de bois pour admirer des mosaïques au sol présentées comme "rares" par le ministère du Tourisme local et qui représentent des scènes de chasse, des animaux et des arbres ainsi que des inscriptions en grec ancien.

Le site a été restauré par l'ONG française Première urgence internationale avec l'Ecole biblique et archéologique française, en coopération avec le British Council qui a financé le projet pour un montant de 250.000 dollars, a expliqué Jamal Abou Reda, du ministère du Tourisme et des Antiquités à Gaza.

"Une équipe française a travaillé pendant environ quatre ans aux côtés de nombreux experts locaux et de responsables du tourisme et des antiquités pour restaurer et fouiller", a-t-il déclaré.

"Les travaux ont été réalisés afin de faire de ce bâtiment un sanctuaire pour les visiteurs locaux et étrangers", a-t-il ajouté.

Le site a été dévoilé lundi en présence de l'archevêque grec-orthodoxe Alexios et de responsables du ministère du Tourisme et des Antiquités du Hamas.

Le nombre de chrétiens à Gaza, pour la plupart des orthodoxes, est en baisse régulière, beaucoup ayant émigré notamment depuis la prise de pouvoir du Hamas.