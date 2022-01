HRW appelle à refuser à l'Egypte la présidence d'un forum anti-terrorisme

L'Egypte, plaide HRW dans un communiqué, est devenue "un trou noir des droits humains"

Human Rights Watch (HRW) a appelé mardi une instance mondiale de l'anti-terrorisme à refuser de nommer à sa tête l'Egypte, qui selon cette organisation se sert de la lutte contre l'extrémisme pour "violer" les droits humains.

Pour l'ONG de défense des droits humains basée à New York, le Forum mondial de lutte contre le terrorisme, un groupe de 30 pays travaillant avec l'ONU, ne peut accepter la proposition de l'Union européenne (UE) d'une présidence commune réunissant l'UE et Le Caire, annoncée officiellement dimanche par l'Egypte.

L'Egypte, plaide HRW dans un communiqué, est devenue "un trou noir des droits humains" où "les forces de sécurité répriment sévèrement la société civile et commettent de graves abus contre de nombreux défenseurs des droits humains, journalistes, avocats, manifestants, opposants politiques, hommes d'affaires et proches de militants, en les accusant sans preuve d'être 'terroristes'".

Plutôt que de soutenir la candidature égypto-européenne, l'UE devrait "commencer à prendre des mesures significatives" pour remédier au "terrible bilan des droits humains" de l'Egypte qui n'a cessé de se dégrader depuis l'arrivée au pouvoir du président Abdel Fattah al-Sissi en 2013, poursuit l'organisation.

Depuis février 2018, l'armée égyptienne mène une opération d'envergure contre des jihadistes dans le nord de la péninsule du Sinaï et le désert occidental. Plus d'un millier de jihadistes et des dizaines de soldats et policiers y ont été tués, selon les chiffres officiels.