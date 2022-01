Israël devrait détruire le hameau de Khan al-Ahmar pour le reconstruire à 300 mètres (média)

Aucun commentaire n'a toutefois été émis de la part du gouvernement

Le hameau de Khan al-Ahmar, où vivent quelque 200 Bédouins en Cisjordanie doit bientôt être évacué et reconstruit 300 mètres plus loin, dans le cadre d'une possible solution à une impasse de longue date qui a mobilisé une pression internationale pour ne pas raser le village, a indiqué mardi Channel 12.

Selon cette source, des délibérations de la Haute Cour sur la question prévues en mars obligent le gouvernement à agir.

Un compromis envisagé consisterait à détruire le hameau - actuellement jugé illégal par Israël - et à le reconstruire rapidement à proximité, sur des terres domaniales.

"Nous sommes tous opposés à ce plan. Personne n'est venu nous demander notre avis, ils ont décidé seuls", a dénoncé un habitant du village auprès de la radio militaire.

Aucun commentaire n'a toutefois été émis de la part du gouvernement ni des responsables de la défense à ce sujet.

Khan al-Ahmar est situé en Cisjordanie à la sortie de Jérusalem entre deux implantations juives, et s'est imposé comme un des symboles de la lutte contre l'expansion des constructions menées en Zone C par l'Etat hébreu, qui accuse les Bédouins de s'y être installés illégalement.