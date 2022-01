L'Arabie saoudite dit enquêter sur une frappe meurtrière au Yémen

Les résultats seront "immédiatement rendus publics à l'issue de l'enquête"

La coalition dirigée par l'Arabie saoudite qui lutte au Yémen contre les rebelles Houthis a annoncé jeudi l'ouverture d'une enquête sur une frappe aérienne ayant fait des dizaines de morts contre une prison tenue par les insurgés, après avoir nié toute responsabilité.

La semaine dernière, le bombardement d'une prison à Saada (nord), le fief des rebelles, avait fait au moins 70 morts, suscitant l'indignation de l'ONU et d'ONG.

La coalition, qui contrôle l'espace aérien yéménite, avait alors affirmé que les allégations selon lesquelles elle avait mené la frappe étaient "sans fondement".

Une enquête a été ouverte sur des informations "faisant état d'une frappe de la coalition sur une prison le 21 janvier à Saada", a annoncé jeudi un organe formé par la coalition et chargé d'enquêter sur ce genre d'incidents.

Les résultats seront "immédiatement rendus publics à l'issue de l'enquête", a-t-il affirmé dans un communiqué cité par l'agence de presse officielle saoudienne SPA.

L'attaque a fait au moins 70 morts et plus de 100 blessés, selon Médecins Sans Frontières (MSF) qui a dénoncé une frappe "injustifiable" et pointé la responsabilité "incontestable" de la coalition.