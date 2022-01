Emirats: les attaques des rebelles yéménites ne doivent pas devenir "la nouvelle norme" (officiel)

"Les Emirats ont des capacités de défense de classe mondiale et cherchent constamment à les améliorer"

Les attaques des rebelles yéménites contre les Emirats arabes unis ne doivent pas devenir la "nouvelle norme", a déclaré jeudi un responsable émirati, promettant une défense tenace après deux récentes attaques des Houthis contre leur territoire.

" Nous refusons d'accepter la menace terroriste des Houthis qui visent notre peuple et notre mode de vie", a affirmé le responsable émirati sous couvert de l'anonymat.

Les Houthis ont mené de multiples opérations contre l'Arabie saoudite, mais l'attaque du 17 janvier contre Abou Dhabi était la première reconnue par les Emirats à l'intérieur de leurs frontières.

Elle été suivie par une série de frappes aériennes de la coalition au Yémen et par des offensives au sol des forces gouvernementales contre les rebelles Houthis.

Les Emirats, dont quelque 90% des habitants sont des expatriés de "200 nationalités, sont prêts à se défendre. Nous restons l'un des pays les plus surs au monde, et les récentes attaques n'ont fait que renforcer notre engagement à protéger le bien être de nos résidents", a-t-il ajouté.

Les Houthis ont déjà menacé de mener d'autres attaques contre les Emirats, qui abritent des troupes de son allié américain.

"Les Emirats ont des capacités de défense de classe mondiale et cherchent constamment à les améliorer", a averti le responsable émirati.

"En plus d'améliorations annuelles, les Emirats travaillent avec leurs partenaires internationaux pour acquérir des systèmes et technologies avancées pour dissuader et contrer les menaces contre notre sécurité nationale".