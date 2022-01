Isaac Herzog et son épouse ont été accueillis à l'aéroport par le ministre émirati des Affaires étrangères

Le président israélien Isaac Herzog est arrivé dimanche aux Emirats arabes unis, pour la première visite officielle d'un président israélien dans ce pays arabe du Golfe après la normalisation des relations entre les deux Etats en 2020.

I. Herzog et son épouse ont été accueillis à l'aéroport par le ministre émirati des Affaires étrangères, le cheikh Abdullah bin Zayed, après quoi ils ont tenu une réunion de travail.

Pendant le voyage, l'avion du président a survolé l'Arabie saoudite. Selon le bureau d'Herzog, il est entré dans le cockpit pour voir le désert saoudien, et a affirmé : "C'est vraiment un moment très émouvant."

Le président israélien a été invité pour cette visite de deux jours par le puissant prince héritier d'Abou Dhabi, le cheikh Mohamed bin Zayed, considéré comme le dirigeant de facto des Émirats.

Isaac Herzog doit se rendre à Abou Dhabi et à Dubaï et rencontrera M. bin Zayed, le Premier ministre de Dubaï, le cheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum, le commissaire général de l'Exposition universelle 2020 de Dubaï et le ministre de la Tolérance, le cheikh Nahyan bin Mubarak, des chefs d'entreprise émiratis et des membres de la communauté juive du pays.

Le président ouvrira également la journée nationale d'Israël à l'Expo 2020 de Dubaï, lundi.

"J'apporte un message de paix pour toute la région, et pour les peuples de la région", a déclaré Isaac Herzog avant de décoller pour Abou Dhabi. "La paix apporte la prospérité, le progrès et la croissance pour le bénéfice des peuples de la région".

Après sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères bin Zayed, Isaac Herzog se rendra au palais royal pour une cérémonie officielle organisée par Mohammed bin Rashid al-Maktoum.

Plus tard dans la journée, le président et la première dame rencontreront des dirigeants juifs locaux, ainsi que l'ambassadeur d'Israël aux Émirats, Amir Hayek.