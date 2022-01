Koweït: le rédacteur en chef d'un journal appelle tous les Etats du Golfe à normaliser leurs liens avec Israël

Al-Jarallah a appelé les États du Golfe à réduire leur soutien aux Palestiniens

Le rédacteur en chef du journal koweïtien Arab Times a appelé dans un éditorial, les États du Golfe à normaliser leurs relations avec Israël, se demandant pourquoi ils soutenaient les Palestiniens alors que ceux-ci "insultent à plusieurs reprises les États du Golfe."

"Quand [les Palestiniens] sont heureux, ils maudissent les dirigeants et le peuple du Golfe. Quand ils sont en colère, ils utilisent tous les mots diffamatoires et abusifs de leur dictionnaire contre nous", a écrit Ahmed al-Jarallah, rédacteur en chef de l'Arab Times. "Et nous, les ressortissants du Golfe, négligeons tout cela en leur envoyant de l'aide."

"Combien de temps encore nos peuples et leurs pays continueront-ils à être insultés par ceux qui se vendent au plus offrant ? La Palestine est-elle toujours la cause pour laquelle nous supportons tout ce mal causé par les Palestiniens ?" s'est interrogé al-Jarallah, demandant quel avantage les États du Conseil de coopération du Golfe (CCG) en tiraient.

Al-Jarallah a également appelé les États du Golfe à réduire leur soutien aux Palestiniens et à cesser leur médiation chaque fois qu'ils lancent des missiles vers Israël.

"Trop c'est trop ! Le dos du chameau a été brisé par le fardeau du chagrin que nous endurons à cause de l'ingratitude des Palestiniens", a-t-il poursuivi. "Tous les États du Golfe devraient normaliser leurs relations avec Israël, car la paix avec ce pays le plus avancé est la bonne chose à faire. Laissons les idiots se débrouiller seuls," a-t-il conclu.

Depuis septembre 2020, Israël a normalisé ses relations avec les Emirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et le Soudan grâce aux Accords d'Abraham.