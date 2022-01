Les manuels scolaires de l'AP restent inchangés malgré les promesses de l'UE de mettre fin à l'incitation (rapport)

"L'Union européenne n'a absolument aucune tolérance envers la haine et la violence"

Le contenu des manuels scolaires de l'Autorité palestinienne n'a pas été modifié et les incitations à la violence et à la haine y figurent toujours malgré les promesses de l'Union européenne de travailler avec l'AP pour les réviser, selon une étude de l'association israélienne à but non lucratif IMPACT-se.

Une porte-parole de l'Union européenne avait déclaré que si la plupart des manuels l'Autorité palestinienne étaient conformes aux normes internationales, certains encourageaient "l'antagonisme envers Israël".

"Nous avons convenu de travailler avec l'Autorité palestinienne à cette fin... dans le but de promouvoir et de faciliter le changement", a-t-elle déclaré. "L'Union européenne n'a absolument aucune tolérance envers la haine et la violence comme moyen d'atteindre des objectifs politiques," a-t-elle poursuivi.

Selon le rapport IMPACT-se, un nombre important de programmes restent en vigueur dans les écoles de l'Autorité palestinienne plusieurs mois après l'enquête de l'UE.

La violence est décrite dans les manuels comme un "droit légitime" pour les Palestiniens cherchant à "résister à l'occupation".

Certains parlementaires de l'Union européenne ont plaidé pour des restrictions plus strictes sur l'aide à Ramallah jusqu'à ce que cette dernière révise le contenu de ses manuels. Une mesure lancée l'année dernière pour conditionner le financement de l'UE à de telles révisions a finalement été abandonnée.

Par ailleurs, les manuels scolaires aux Émirats arabes unis font la promotion de la paix et de la tolérance religieuse envers les Juifs, mais Israël est toujours absent des cartes, selon une récente étude.