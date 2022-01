Benny Gantz adresse ses voeux au roi de Jordanie pour ses 60 ans

"Nous continuerons d'agir ensemble pour approfondir nos relations pour la paix et la stabilité"

Le ministre israélien de la Défense Benny Gantz a adressé ses voeux dimanche au roi de Jordanie Abdallah II à l'occasion de son 60e anniversaire.

"Au nom du ministère de la Défense et de moi-même, j'envoie une bénédiction au roi Abdallah II pour son 60e anniversaire. Je lui souhaite que les prochaines années soient pleines de santé, de joie et de prospérité pour le Royaume de Jordanie, et pour le renforcement des liens entre nos deux pays", a tweeté Benny Gantz.

"Nous continuerons d'agir ensemble pour approfondir nos relations pour la paix et la stabilité dans notre région," a-t-il poursuivi.

Au début du mois, Benny Gantz, a rencontré Abdallah II à Amman, pour évoquer les préoccupations communes des deux pays en matière de sécurité et de diplomatie.

Lors de la réunion, le leader jordanien a souligné "l'importance de maintenir le calme dans les territoires palestiniens et de prendre toutes les mesures pour créer l'horizon nécessaire à la réalisation d'une paix juste et globale basée sur la solution des deux États", a indiqué la Cour royale hachémite dans un tweet, faisant référence à la Cisjordanie et à la bande de Gaza.

En novembre dernier, les deux pays avaient également signé un accord d'échange prévoyant la construction d'une centrale solaire en Jordanie qui produira de l'électricité pour Israël et d'une usine de dessalement en Israël qui fournira de l'eau à la Jordanie.