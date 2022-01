Le président israélien I. Herzog rencontre les dirigeants de la communauté juive aux Emirats

Le président a affirmé que plusieurs projets étaient en cours afin d'étendre les Accords d'Abraham

Lors de sa première visite officielle aux Emirats arabes unis dimanche, le président israélien Isaac Herzog a rencontré les représentants de la communauté juive aux EAU, dont le rabbin Levi Duchman qui travaille à Dubaï depuis 2014 et la représentante de l'Agence juive Sarah Benchimol.

"Nous diffusons un message d'espoir, de paix, de coopération et de prospérité, ensemble. De toute évidence, ce message devrait résonner auprès de tout le monde au Moyen-Orient, pour montrer qu'il existe une autre voie", a-t-il déclaré.

"Je veux donner un crédit important à ceux qui ont rendu possibles les Accords d'Abraham. Je tiens à exprimer mon immense gratitude pour le leadership du Cheikh Mohammed ben Zayed et de son gouvernement," a-t-il déclaré.

"C'est un leader audacieux et incroyable avec qui j'ai passé quelques heures aujourd'hui et dont j'ai puisé une immense inspiration. Je veux bien sûr féliciter également le roi de Bahreïn, l'ancien président américain Donald Trump et son administration, et l'ancien Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Ils ont tous fait de ce traité de paix une réalité," a affirmé M. Herzog.

Le président israélien a ensuite assuré que le nouveau gouvernement travaillait à étendre les Accords d'Abraham à davantage de pays souhaitant établir une paix avec Israël.

"Nous avons des relations avec bon nombre de pays islamiques, et plusieurs projets sont en cours, j'espère donc que cela amènera une nouvelle ère dans les relations entre Juifs et musulmans dans notre région", a-t-il conclu.