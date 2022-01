Liban: plus de 15 réseaux d'espionnage israéliens démantelés (média)

Il s'agit de l'une des plus importantes opérations des forces de sécurité réalisées depuis 2009

Les forces de sécurité libanaises ont démantelé plus de 15 réseaux d'espionnage israéliens distincts ces dernières semaines, opérant dans tout le Liban jusqu'en Syrie, a rapporté lundi le journal libanais affilié au groupe chiite Hezbollah al-Akhbar.

Selon cette source, il s'agit de l'une des plus importantes opérations des forces de sécurité réalisées depuis 2009, plus de 35 personnes ont été interrogées jusqu'à présent, Libanais, Syriens et Palestiniens.

Une vingtaine d'entre eux ont été arrêtés par les forces de sécurité libanaises, un individu est détenu par le Hezbollah, un autre a été appréhendé en Syrie.

"Une taupe" aurait été repérée au sein des renseignements, occupant un rôle sensible, un des membres du Hezbollah de la région sud aurait également été enrôlé et arrêté, d'après le journal.