Expo 2020: Isaac Herzog inaugure la Journée nationale d'Israël à Dubaï

Le président israélien Isaac Herzog et son épouse, Michal, ont inauguré lundi matin la Journée nationale d'Israël à l'Exposition universelle de 2020 à Dubaï, qui nous rappelle "ce qui peut être accompli lorsque nous travaillons ensemble pour briser les frontières en connectant les esprits et en imaginant un avenir différent". Le président et la première dame ont été accueillis par une haie d'honneur, avant une levée du drapeau israélien et une exécution de l'hymne national (HaTikvah) sur la place centrale de l'exposition. "L'Expo 2020 de Dubaï est une grande réussite pour vous tous, ainsi qu'une grande réussite pour Dubaï elle-même et les courageux dirigeants de ce pays, que j'ai eu le privilège de rencontrer", a déclaré le président en visite officielle aux Emirats arabes unis (EAU). "C'est une célébration remarquable de l'identité unique de chaque nation", a-t-il souligné. "Une partie de la nouveauté des EAU consiste en la combinaison d'un esprit innovant et d'une approche avant-gardiste, avec un profond respect pour la glorieuse tradition musulmane", a poursuivi M. Herzog. "Nous, le peuple d'Israël, en tant qu'enfants du même Abraham, partageons votre haute estime pour la foi religieuse liée à l'ingéniosité", a-t-il ajouté. "Nous admirons le parcours que vous avez tracé. Mes amis, j'espère et je crois que de plus en plus de nations suivront bientôt l'exemple des Émirats arabes unis et rejoindront les accords d'Abraham", a-t-il conclu.