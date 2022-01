Seuls 45% des Israéliens pensent que le programme nucléaire iranien peut être arrêté

Les Israéliens sont bien plus préoccupés par les défis sociaux que par les menaces extérieures

Moins de la moitié de l'opinion publique israélienne pense qu'Israël sera en mesure d'empêcher l'Iran de devenir une puissance nucléaire, selon une étude publiée par l'Institut d'études de sécurité nationale de l'Université de Tel-Aviv.

Dans l'ensemble, l'étude révèle que la majorité des Israéliens sont bien plus préoccupés par les défis sociaux et les dissensions internes que par toute menace extérieure.

Les données montrent que 66% des Israéliens sont plus préoccupés par les menaces sociales internes que par les menaces externes et que seuls 27% ont déclaré le contraire.

Quelque 43% des personnes interrogées ont déclaré qu'elles étaient plus préoccupées par les tensions entre Arabes et Juifs en Israël.

Lorsqu'on leur a demandé de classer les menaces extérieures les plus pressantes pour Israël, l'Iran et le conflit israélo-palestinien sont arrivés en tête avec une faible marge : 23% des personnes sondées ont désigné un Iran nucléaire comme la menace la plus grave pour Israël, et 21% ont cité le conflit israélo-palestinien.

Par ailleurs, 10% des personnes sondées ont estimé que le Hamas, le groupe terroriste qui contrôle la bande de Gaza, était la plus grande menace pour Israël ; 15% ont mentionné le terrorisme, et seulement 13% ont désigné le secteur nord, où Israël est limitrophe de la Syrie et du Liban en guerre - où se trouve le groupe terroriste chiite Hezbollah soutenu par l'Iran - comme la menace la plus grave pour l'État juif.

L'étude montre également que 85% du public pense qu'"Israël ne peut compter que sur lui-même" face aux menaces extérieures auxquelles il est confronté, mais seuls 45% pensent que l'Etat hébreu a la capacité opérationnelle d'arrêter le programme nucléaire iranien.

Quelque 34% pensent qu'Israël ne peut y parvenir seul, et 21% sont indécis.

En ce qui concerne le secteur nord, 40% des Israéliens soutiennent l'idée de frapper l'infrastructure de production de missiles de précision du Hezbollah, même au prix d'une guerre.

Seuls 23% préfèrent renforcer les défenses antimissiles d'Israël au prix d'une offensive militaire, et 16% sont favorables à un accord sur la question par le biais d'une médiation internationale.

En ce qui concerne les conflits internes de la société israélienne, 57% des personnes interrogées pensent que la démocratie israélienne est en danger.

61% estiment que les budgets sociaux devraient être prioritaires par rapport au budget de la défense, 63% pensent que les Juifs devraient être autorisés à monter sur le Mont du Temple, et 39% sont favorables à ce que les Juifs puissent y prier - une pratique actuellement interdite dans le cadre des efforts visant à maintenir le statu quo sur le lieu saint, qui est l'un des endroits les plus sensibles de Jérusalem.