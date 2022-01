"Cette visite aux EAU symbolise l'espoir, la paix et un grand avenir pour nos nations" (I. Herzog)

"Il n'y a que deux alternatives pour cette région. L'une est la paix [...] ou bien ce que fait l'Iran"

Le président de l'Etat d'Israël Isaac Herzog a visé lundi l'Iran en déclarant que sa visite "symbolise l'espoir", au terme de son voyage historique aux Émirats arabes unis.

"Il n'y a que deux alternatives pour cette région. L'une est la paix, la prospérité, la coopération, les investissements conjoints et un bel horizon pour les populations, ou bien ce que fait l'Iran, qui déstabilise la région et utilise ses mandataires pour employer la terreur", a-t-il affirmé selon un communiqué de son bureau.

"Ce sont les deux alternatives, et cette visite symbolise l'espoir, la paix et un grand avenir pour nos nations, la région et le monde en général", a-t-il ajouté.

M. Herzog s'est exprimé un jour après que les Emirats arabes unis ont abattu un missile balistique tiré par les rebelles Houthis du Yémen soutenus par l'Iran.

Le cabinet de M. Herzog, qui s'est dit la veille "ravi de l'accueil émirati" pour cette "première visite d'un président israélien aux Emirats", a assuré qu'il "poursuivrait sa visite comme prévu".

Il a été reçu dimanche par le prince héritier d'Abou Dhabi et dirigeant de facto du pays, Mohammed ben Zayed al-Nahyane.

Il s'est rendu lundi à Dubaï - autre émirat de la fédération - où il a visité le site de l'Exposition universelle 2020 pour marquer la journée mettant à l'honneur le pavillon d'Israël.

Le président israélien a ensuite rencontré cheikh Mohammed ben Rached Al-Maktoum, souverain de Dubaï, Premier ministre et ministre de la Défense des Emirats.