Cisjordanie: le procureur général sortant approuve l'établissement d'une implantation sur le site d'Eviatar

La décision nécessitera le feu vert final du ministre de la Défense Benny Gantz

Le procureur général sortant Avichai Mandelblit a approuvé peu avant la fin de son mandat l'établissement d'une implantation juive sur le site controversé d'Eviatar en Cisjordanie.

Cette décision promeut le projet de construction, qui nécessitera le feu vert final du ministre de la Défense Benny Gantz.

En mai dernier, des Israéliens de Cisjordanie s'étaient installés sur une colline près de Naplouse afin de fonder cet avant-poste, sans obtenir l'autorisation du gouvernement israélien.

Le site d'information Ynet a toutefois rapporté que le chef du gouvernement Naftali Bennett et les ministres de la Défense et de l'Intérieur Benny Gantz et Ayelet Shaked ont récemment fait pression pour faire avancer ce projet.

Plusieurs membres de la coalition ont de leur côté dénoncé l'approbation rétroactive de l'avant-poste le qualifiant de "récompense" pour les Israéliens de Cisjordanie qui enfreignent la loi.

"C'est une victoire pour la violence des hors-la-loi des avant-postes", s'est indignée la députée du parti Meretz, Michal Rozin, notant dans un tweet que cette décision allait à l'encontre de la résolution de la coalition d'éviter les problèmes de division pour assurer sa stabilité.