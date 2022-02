"Israël a plusieurs fois proposé son aide à l'armée libanaise" (Benny Gantz)

"Le Liban est devenu une île d'instabilité et les citoyens libanais ne sont pas nos ennemis"

Le ministre de la Défense, Benny Gantz, a affirmé mercredi soir qu'Israël a récemment offert une "aide" à l'armée libanaise à plusieurs reprises dans le contexte du chaos économique qui règne dans le pays.

S'exprimant lors du sommet annuel de l'Institut d'études de sécurité nationale dans un discours préenregistré, M. Gantz n'a pas précisé quelle aide a été offerte, mais insinue qu'il s'agissait de fournitures de base dont l'armée libanaise ne dispose pas.

"Le Liban est devenu une île d'instabilité et les citoyens libanais ne sont pas nos ennemis", a-t-il affirmé.

"Et donc, cette année, j'ai offert de l'aide au Liban à quatre reprises, y compris la semaine dernière, par l'intermédiaire du chef de [la force de maintien de la paix de l'ONU au Liban] la FINUL. Nous voulons aider l'armée libanaise - qui souffre de pénuries de fournitures de base, et a perdu plus de 5.000 soldats qui l'ont quittée récemment - face à la force croissante du Hezbollah, avec le soutien direct de l'Iran", a poursuivi le ministre de la Défense.

M. Gantz a ajouté qu'Israël ne permettra pas au Hezbollah de se renforcer "sous le couvert du chaos" dans le pays, et que l'État libanais sera tenu responsable de toute menace contre les Israéliens.

Concernant la Syrie, M. Gantz a affirmé qu'Israël "voit d'un bon œil le renouvellement des liens entre la Syrie et la Jordanie et d'autres nations de la région".

"Il est de l'intérêt supérieur du peuple et du régime syriens de stabiliser et de faire sortir les forces iraniennes de leur territoire, et de permettre au pays de se reconstruire", a-t-il conclu.