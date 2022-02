"Trump a critiqué Netanyahou et fait l'éloge d'Abbas lors d'une rencontre avec Rivlin" (ancien envoyé US)

Il avait fustigé l'ex-Premier ministre israélien "pour son manque de volonté de rechercher la paix"

Lors d'une réunion en 2017 avec le président israélien de l'époque Reuven Rivlin, Donald Trump a critiqué l'ancien Premier ministre Benyamin Netanyahou, pour son manque de volonté à rechercher la paix, tandis que le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, était "désespéré" pour un accord, a déclaré l'ancien ambassadeur américain en Israël, David Friedman, dans son nouveau livre, selon une copie obtenue par The Guardian.

Dans "Sledgehammer : How Breaking with the Past Brought Peace to the Middle East" (comment la rupture avec le passé a apporté la paix au Moyen-Orient), un mémoire qui doit être publié la semaine prochaine, l'ancien envoyé américain a affirmé que ces commentaires l'avaient "stupéfié" et avaient "fait tomber tout le monde de sa chaise".

"Bien que la réunion a été privée et confidentielle, nous avons tous imaginé que, demain, Trump aurait fait l'éloge d'Abbas et critiqué Netanyahou - la pire dynamique possible pour la popularité du président ou pour les perspectives du processus de paix", a écrit M. Friedman. "Heureusement, cela n'a pas fait l'objet d'une fuite", a-t-il poursuivi.

Le livre décrit également comment, lors de la réunion suivante de M. Trump avec M. Netanyahou, David Friedman a montré une "vidéo de deux minutes retraçant les discours du chef de l'Autorité palestinienne qui, selon moi, valait la peine d'être regardée."

Selon The Guardian, l'enregistrement contenait "deux minutes d'Abbas honorant les terroristes, exaltant la violence, et jurant de ne jamais accepter moins que la défaite totale d'Israël."

Plusieurs hauts conseillers et responsables de Trump ont désapprouvé la présentation des vidéos par M. Friedman, d'après le quotidien britannique.

"Ils ont pensé qu'il s'agissait d'un tour de propagande", a-t-il écrit en ajoutant qu'il a défendu sa démarche en leur disant que "je travaille pour le président, et personne d'autre... Je vais m'assurer qu'il est bien informé pour qu'il ait une bonne politique israélienne."

David Friedman a également évoqué la reconnaissance par Washington de Jérusalem comme capitale d'Israël et le transfert de l'ambassade américaine, ainsi que les accords de normalisation que l'Etat hébreu a signés avec les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc en 2020.