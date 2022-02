Israël et Bahreïn signent un accord de coopération sécuritaire

Il s'agit du deuxième protocole d'accord d'Israël avec un pays arabe

Le ministre de la Défense Benny Gantz a signé jeudi un protocole d'accord avec son homologue bahreïni, officialisant la coopération sécuritaire entre les deux pays.

Après la signature, le ministre de la Défense en visite officielle au Bahreïn a rencontré le prince héritier et Premier ministre Salmane ben Hamad Al Khalifa, puis le roi Hamed ben Issa Al Khalifa.

Selon le bureau de Benny Gantz, l'accord "aidera à faire progresser la coopération en matière de renseignement, un cadre pour les exercices et la coopération entre les industries de défense des pays".

Il s'agit du deuxième protocole d'accord d'Israël avec un pays arabe, le premier avait été signé avec le Maroc, à la fin de l'année dernière.

"La coopération stratégique que nous portons à un nouveau point culminant aujourd'hui avec la signature de cet accord et avec l'importante rencontre avec le roi symbolise la poursuite des accords historiques d'Abraham et du développement des relations entre nos nations et nos peuples ", a déclaré Benny Gantz à la cérémonie.

Par ailleurs, le ministre de la Défense a rendu la base de la cinquième flotte de la marine américaine à Bahreïn, saluant les liens entre les trois pays dans un contexte de menaces croissantes de la part de l'Iran.