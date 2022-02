Covid-19: les Palestiniens confrontés au variant Omicron

Gaza compte actuellement au moins 63 cas graves

Les Palestiniens sont confrontés à une vague hivernale de coronavirus due au variant Omicron, qui met le système médical à rude épreuve, bien que les vaccins soient largement disponibles.

Le ministère de la Santé de l'Autorité palestinienne a signalé aujourd'hui plus de 70.000 cas actifs en Cisjordanie, à Jérusalem-Est et dans la bande de Gaza, soit plus du double du nombre de cas enregistrés au plus fort lors des vagues précédentes de Covid-19.

Le chiffre réel est probablement beaucoup plus élevé, car le variant Omicron a tendance à provoquer des symptômes plus légers, en particulier chez les patients vaccinés, et de nombreuses personnes effectuent des tests à domicile dont les données ne sont pas fournies au ministère de la Santé.

Au moins 268 personnes ont été hospitalisées dans les parties de la Cisjordanie administrées par l'Autorité palestinienne, dont 80 en soins intensifs et 24 sous respirateurs artificiels.

Gaza compte actuellement au moins 63 cas graves.

L'Autorité palestinienne a signalé au moins 4.859 décès en Cisjordanie et à Gaza depuis le début de la pandémie.