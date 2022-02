Israël: la communauté arabe récolte 6 millions de dollars pour les réfugiés syriens

De nombreuses personnes déplacées vivent dans des tentes sans vêtements chauds ni chauffage

La communauté arabe d'Israël a collecté plus de 6 millions de dollars (5.2 millions d'euros) d'aide pour les réfugiés dans le nord de la Syrie.

Des responsables d'organisations humanitaires ont déclaré qu'ils étaient surpris par l'afflux de soutien car de nombreux membres de la communauté arabe d'Israël souffrent eux-mêmes de difficultés économiques importantes, aggravées par la pandémie de coronavirus.

"Nous travaillons dans cette association depuis 5 ans et c'est la première fois que nous voyons une telle générosité. Cela nous a surpris", a déclaré au quotidien Haaretz Raed Bader, le directeur d'al-Qulub al-Rahima, une association dont le nom signifie "cœurs chaleureux."

"Les photos de Syrie ont brisé le cœur des gens qui ont apporté tout l'argent qu'ils pouvaient. Il n'y a pas que les gens aisés qui ont fait des dons, mais aussi la classe moyenne et les gens qui vivent très modestement," a-t-il ajouté.

Quelque 2,8 millions de personnes ont cherché refuge dans le bastion de l'opposition du nord-ouest de la Syrie après avoir fui leurs maisons pendant la guerre civile.

De nombreuses personnes déplacées vivent dans des tentes sans vêtements chauds ni chauffage.

Les camps de réfugiés ont récemment été frappés par de fortes chutes de neige et des températures glaciales; deux bébés sont morts de froid dans la province d'Idlib, selon l'ONU.

Au total, 287 camps à Idlib et Alep ont été touchés par les récentes tempêtes hivernales, selon l'ONU. La neige a détruit au moins 935 tentes et en a endommagé plus de 9.500 autres.