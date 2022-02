Tensions Russie/Ukraine: l'ambassadeur ukrainien en Israël "consterné" par des propos de Yaïr Lapid

"Le ministre réitère la rhétorique de la propagande russe"

L'ambassadeur d'Ukraine en Israël Yevgen Korniychuk s'en est pris au ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid après que ce dernier a déclaré mercredi qu'il ne croit pas à une confrontation violente entre l'Ukraine et la Russie.

"Pour le moment, l'évaluation [israélienne] est que nous ne voyons pas de confrontation violente prochainement. Je ne pense pas non plus qu'une guerre mondiale soit sur le point de commencer là-bas", a déclaré M. Lapid au média Axios.

Dans une déclaration publiée sur Facebook, M. Korniychuk se dit "profondément consterné par les récentes remarques de M. Lapid concernant sa vision du conflit entre la Russie et l'Ukraine.

"Je voudrais rappeler à M. le ministre qu'il ne s'agit pas d'un conflit, mais d'une guerre, que la Russie mène de manière agressive et cynique contre l'Ukraine. C'est une honte, que M. Lapid n'ait pas remarqué la guerre au centre de l'Europe qui dure depuis huit ans déjà", a-t-il réagi.

"Malheureusement, M. le ministre réitère la rhétorique de la propagande russe et ignore les messages inquiétants de ses propres alliés les plus puissants - les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'UE - concernant la forte possibilité d'une invasion militaire russe à grande échelle en Ukraine dans les semaines à venir".

"Je suggère à M. Lapid d'avoir une conversation téléphonique non seulement avec le ministre des Affaires étrangères de l'État agresseur, mais aussi de communiquer avec la partie ukrainienne, pour voir le tableau réel au lieu d'utiliser les clichés russes", a-t-il ajouté.