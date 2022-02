Egypte: les législateurs de l'UE demandent à l'ONU un examen approfondi du bilan "dévastateur" en matière de droits de l'Homme

Le pays est classé parmi les pires geôliers de journalistes au monde

Les parlementaires européens ont exhorté jeudi leurs gouvernements et les Nations unies à soumettre la situation "dévastatrice" des droits de l'homme en Égypte à un examen plus approfondi à l'échelle mondiale.

Les législateurs ont publié une déclaration appelant le Conseil des droits de l'homme des Nations unies à établir un mécanisme de surveillance sur l'Égypte lors de sa prochaine réunion prévue le 28 février.

"Nous sommes extrêmement préoccupés par l'incapacité persistante de la communauté internationale à prendre des mesures significatives pour résoudre la crise des droits de l'homme en Égypte", lit-on dans la déclaration, signée par 175 parlementaires du bloc de l'UE et du Royaume-Uni.

"Cet échec, ainsi que le soutien continu au gouvernement égyptien et la réticence à même dénoncer les abus généralisés, n'ont fait qu'approfondir le sentiment d'impunité des autorités égyptiennes", a-t-il ajouté.

Depuis son arrivée au pouvoir en 2013, le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi a supervisé le recul de nombreuses libertés et interdit les Frères musulmans, les qualifiant d'organisation terroriste.

Le pays est classé parmi les pires geôliers de journalistes au monde, avec la Turquie et la Chine, selon le Comité à but non lucratif pour la protection des journalistes.

Beaucoup de ceux qui ont été emprisonnés ces dernières années sont des islamistes, mais une majorité sont également des militants laïcs qui ont participé au soulèvement du printemps arabe de 2011 qui a renversé l'autocrate de longue date du pays, Hosni Moubarak.