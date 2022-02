Cisjordanie: environ 400 militants israéliens plantent des oliviers près d'un village palestinien

Un militant aurait été arrêté pour avoir prétendument agressé un soldat

Environ 400 militants israéliens de gauche sont venus aider les agriculteurs palestiniens à planter des oliviers près du village de Burin en Cisjordanie vendredi matin, deux semaines après qu'une attaque a fait plusieurs blessés.

"Cette photo de centaines d'Israéliens, y compris ceux blessés par des terroristes juifs, retournant sur les lieux de l'attaque, deux semaines après représente une victoire importante", a déclaré Avi Dabush, chef de Rabbis for Human Rights, une organisation israélienne des droits de l'homme.

"Nous avons affirmé que nous ne céderions pas à la violence et que nous retournerions sur le terrain pour être solidaires des oléiculteurs palestiniens contre ceux qui les attaquent régulièrement. Et c'est ce que nous avons fait", a-t-il ajouté.

Selon l'organisation, plusieurs personnes de l'avant-poste de Givat Ronen ont tenté d'atteindre la zone où la plantation a eu lieu, avant d'être repoussées par l'armée.

Un militant aurait été arrêté pour avoir prétendument agressé un soldat. Les troupes avaient brièvement bloqué le convoi de voitures et de bus pour des raisons inconnues.

Fin janvier, des extrémistes juifs ont attaqué des Palestiniens et des militants israéliens de gauche à Burin, à coups de matraques et de pierres, faisant au moins six blessés et brûlant une voiture, selon la police, des témoins et des images de la scène.

L'armée et la police israéliennes avaient été appelées sur les lieux après le début de l'attaque, mais sont arrivées après que les auteurs aient apparemment pris la fuite. Un porte-parole de la police a déclaré que les agents enquêtaient sur l'incident.