Israël: 200 kg de drogue d'une valeur de plus d'un million d'euros saisis à la frontière avec l'Egypte

Les troupes israéliennes ont déjoué tôt samedi matin une tentative de contrebande de drogue en Israël depuis l'Egypte, a indiqué l'armée.

Selon cette source, plusieurs suspects ont été repérés par les caméras de surveillance dans la zone de Paran projetant des colis de drogue par-dessus la clôture qui sépare l'Etat hébreu de l'Egypte.

Plus de 200 kilogrammes de marijuana et de haschich, d'une valeur estimée à 4 millions de shekels (1,09 million d'euros) ont été saisis selon Tsahal, et transférés à la police.

Aucune arrestation n'a été effectuée.

"Cette opération fait partie des efforts continus de Tsahal et des forces de sécurité pour contrecarrer le trafic de drogue à la frontière égyptienne", a déclaré l'armée.

La frontière israélo-égyptienne sert depuis des années de couloir de contrebande, notamment pour la marijuana, mais aussi pour d'autres drogues.

Début janvier, l’armée israélienne avait intercepté une importante cargaison de drogue à cette frontière, quelque100 kg avait alors été saisis.