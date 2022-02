Cisjordanie/Covid: l'Autorité palestinienne ordonne la fermeture des écoles

Plus de 70.000 cas actifs sont actuellement recensés en Cisjordanie, à Jérusalem-Est et à Gaza

Afin de lutter contre la propagation du variant Omicron, l’Autorité palestinienne a ordonné ce samedi la fermeture des établissements scolaires pour une durée de dix jours.

Alors que l’enseignement se poursuivra sur Zoom, parents et enseignants se disent inquiets de l’impact négatif de l’apprentissage à distance sur les résultats scolaires et la santé psychologique des enfants.

La mesure sanitaire prise par l’AP fait suite à un fort regain des contaminations provoqué par le variant Omicron.

Au total, plus de 70.000 cas d’infection actifs sont actuellement recensés dans les Territoires palestiniens de Cisjordanie, à Jérusalem-Est et à Gaza, soit un nombre deux fois plus important que lors des précédents pics de l’épidémie.