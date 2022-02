"L'Iran deviendra l'un des plus grands exportateurs d'armes en cas de levée des sanctions" (chef d'état-major iranien)

"Nous sommes plus qu'autosuffisants en armes et en équipements", a déclaré le chef d'état-major iranien

L'Iran sera l'un des plus grands exportateurs d'armes au monde si les sanctions américaines sont levées, a déclaré le chef d'état-major des forces armées iraniennes, Mohammed Bagheri, lors d'une cérémonie lundi, selon des propos rapportés par le Club des jeunes journalistes iraniens.

"Nous sommes plus qu'autosuffisants en armes et en équipements, en conception de stratégies et de politiques, ainsi qu’en tactiques et plans opérationnels", a affirmé Mohammed Bagheri.

"Si les sanctions pénales américaines sont levées, nous deviendrons l'un des plus grands exportateurs d'armes au monde", a assuré le chef d’état-major, soulignant que l'Iran importerait également des équipements d'autres pays.

En 2020, le ministre iranien de la Défense de l'époque, Amir Hatami, avait indiqué que la République islamique poursuivait sa coopération en matière d'armement avec certains pays, alors même que des sanctions étaient imposées contre le commerce des armes avec Téhéran.

"La République islamique d'Iran est en bonne position dans le domaine des exportations d'armes vers certains pays grâce à des accords conclus dans ce domaine", avait alors déclaré le ministre.

L'embargo sur les armes de l'ONU contre l'Iran a pris fin en 2020, bien que les sanctions américaines sur les ventes d'armes soient toujours en place. Après la fin de l'embargo, Amir Hatami avait affirmé que les exportations d'armes de l'Iran dépasseraient ses achats.