Cisjordanie: les partisans de Mahmoud Abbas nommés à des postes clés de l'OLP

Mahmoud Abbas s'est engagé à mettre en œuvre des réformes

L'Organisation de libération de la Palestine (OLP) a nommé lundi des loyalistes de Mahmoud Abbas aux postes de direction les plus élevés, et Hussein al-Sheikh a été nommé au comité exécutif de l'organisation.

Mais aucune décision n'a été prise sur la nomination d'un nouveau secrétaire général de l'OLP et négociateur en chef avec Israël, deux postes clés jadis occupés par Saeb Erekat, décédé en 2020 après avoir contracté le coronavirus.

À la fin de la rare réunion de deux jours du comité central de l'OLP, les responsables ont déclaré que ces rôles seraient pourvus à une date ultérieure.

Avant la réunion, les analystes avaient déclaré qu'Abbas, 86 ans, qui préside l'OLP, cherchait à élever Hussein al-Sheikh, peut-être pour le positionner comme un successeur privilégié à la tête de l'Autorité palestinienne.

Mohamed Mustafa, un autre partisan d'Abbas qui préside le Fonds d'investissement palestinien, a été choisi pour occuper le siège du comité exécutif laissé vacant par Hanan Ashrawi, qui a démissionné en 2020.

Le fidèle d'Abbas, Rawhi Fattouh, a été élu président du Conseil national palestinien, le parlement de l'OLP en exil.

Les analystes ont déclaré que le soutien à l'OLP, une organisation fondée en 1964 et chargée de mener la bataille pour un État contre Israël, devenait de plus en plus impopulaire parmi le peuple palestinien, au milieu de la frustration de son échec à organiser des élections ouvertes pour les postes clés.

S'adressant aux dirigeants de l'OLP dimanche, Abbas s'est engagé à des réformes, les qualifiant de "processus continu".

Mais dès l'ouverture de la réunion dimanche, des manifestations appelant à la démission d'Abbas ont eu lieu à Ramallah et à Gaza.

Le Hamas ne fait pas partie de l'OLP et a boycotté l'organisation à cause de sa décision de négocier avec Israël.