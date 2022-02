Le guide suprême iranien semble répondre à Israël en appelant à une offensive "hybride"

Un responsable israélien a affirmé lundi qu'Israël s'était engagé dans une action multiforme contre l'Iran

Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a déclaré que le pays devait passer à l'offensive contre une guerre "hybride" menée par des ennemis non spécifiés et mener une campagne similaire de son côté.

"Face à une telle agression conjointe, nous ne pouvons pas rester constamment en position défensive et nous devons répondre en mettant en œuvre une campagne intensive et vigoureuse dans divers domaines, y compris les médias, la sécurité et l'économie", a-t-il affirmé aux officiers de l'armée de l'air lors d'un rassemblement annuel, selon la chaîne iranienne Press TV.

Ces commentaires s'inscrivent après ceux d'un haut responsable israélien qui a déclaré lundi aux journalistes qu'Israël était engagé dans une "action multiforme contre l'Iran" visant à l'enliser sur son territoire afin qu'il ne puisse pas consacrer de ressources à l'armement de groupes terroristes aux frontières d'Israël.

"Notre objectif est de les harceler chez eux. Ils seront donc plus faibles et auront moins d'argent et d'énergie", a-t-il déclaré.

"L'affaiblissement est principalement économique, à travers un certain nombre d'activités, diplomatiques, des actions préventives, secrètes et ouvertes, dans le cyberespace et d'autres domaines", a affirmé le responsable.