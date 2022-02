L'absence de réforme et les restrictions freinent le virage numérique palestinien (Banque mondiale)

Le développement numérique et les services financiers en ligne ont fortement progressé ces 10 dernières années

Les différentes restrictions imposées par Israël freinent le virage numérique et l'essor du e-commerce côté palestinien, estime dans un rapport publié mercredi la Banque mondiale qui appelle aussi à une série de réformes dans les Territoires palestiniens.

Notant un progrès ces dix dernières années dans le développement numérique et une croissance des services financiers en ligne, la Banque mondiale souligne qu'il "reste encore beaucoup à faire pour créer un écosystème innovant qui se traduirait par de la croissance et de la création d'emplois" en Cisjordanie et dans la bande de Gaza sous blocus.

Dans ces deux territoires palestiniens, environ un tiers des entreprises disposent d'un site internet, contre la moitié, en moyenne, dans la région Afrique du Nord et Moyen-Orient, et seuls 14% d'adultes y ont réalisé ou reçu des paiements en ligne (en 2017), d'après le rapport qui note aussi la faible disponibilité de services publics sur internet.

En outre, la technologie mobile est encore limitée à la 2G à Gaza et à la 3G en Cisjordanie, tandis qu'Israël, à côté, a déjà mis en place la 5G.

"Les restrictions israéliennes sur les importations d'équipements d'information et de communication, sur les attributions de fréquences (2G et 3G) et les droits de passage sont des obstacles majeurs à la mise en place d'infrastructures numériques, à la connectivité et à l'accès au haut débit", estime la Banque mondiale.

Dans le même temps, elle estime indispensables des réformes internes aux institutions palestiniennes et des ressources financières pour transformer l'économie, invitant à adopter des lois sur la cybersécurité, à ouvrir le marché numérique à la concurrence et renforcer la coordination institutionnelle sur le sujet.

"Investir dans l'économie numérique palestinienne est plus important que jamais", a affirmé mercredi Kanthan Shankar, directeur de l'institution pour la Cisjordanie et Gaza, estimant que la pandémie de coronavirus, durant laquelle de nombreuses entreprises et institutions palestiniennes ont dû se tourner vers les services sur internet, l'avait prouvé.