Israël: le ministre du Tourisme signe un accord pour de "grands avantages économiques" lors d'une visite aux EAU

Le ministre du tourisme, Yoel Razvozov, a signé mercredi un accord de coopération touristique avec le ministre d'État à l'entrepreneuriat des Émirats arabes unis, Ahmad Belhoul.

Selon M. Razvozov, cet accord "historique" permettra "d'établir des relations significatives qui se traduiront par de grands avantages économiques pour nos marchés et nos industries touristiques".

L'accord, dit-il, "dirigera les touristes des aéroports des Émirats vers Israël. Grâce à cela, des emplois seront créés, des entreprises seront ouvertes et les moyens de subsistance des travailleurs dans le secteur du tourisme s'amélioreront."

"C'est un moment historique et une étape importante dans nos relations avec les Emirats arabes unis. Nous appelons tous les États du Golfe à suivre l'exemple et à construire ensemble une nouvelle réalité régionale fondée sur la prospérité, la sécurité et la stabilité pour notre peuple", a tweeté le ministre israélien.

Auparavant, M. Razvozov avait rencontré des membres de la communauté juive lors de sa visite à Dubaï, et avait écrit une lettre dans un rouleau de la Torah qui sera utilisé par la communauté locale.