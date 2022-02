Egypte: un chrétien copte devient président de la Haute Cour constitutionnelle pour la première fois

Le président égyptien veut rendre plus le système judiciaire plus "inclusif"

Le président égyptien a fait prêter serment mercredi au premier chrétien à la tête de la Cour suprême constitutionnelle, l'une des plus hautes institutions du pays.

La nomination par le président Abdel Fattah al-Sissi de Boulos Fahmy, 65 ans est la dernière d'une série de décisions prises par le dirigeant égyptien pour réformer le système judiciaire et le "rendre plus inclusif".

"Le président a exprimé au nouveau chef de la Haute Cour constitutionnelle ses meilleurs vœux dans son travail, son dévouement et dans l'exercice de sa responsabilité de défendre la justice et d'appliquer la loi", a indiqué un communiqué du bureau du président.

La carrière de M. Fahmy dans le système judiciaire remonte à 1978, date à laquelle il a été nommé au ministère public.

M. Al Sissi a défendu les droits des femmes et des chrétiens depuis son arrivée au pouvoir en 2014. Il a appelé la majorité musulmane d'Égypte à être "plus tolérante envers les chrétiens et les Juifs".

L'année dernière, M. Al Sissi, qui dirige le Conseil judiciaire suprême, a autorisé pour la première fois les femmes à siéger en tant que juges au Conseil d'État, un tribunal qui statue sur les litiges impliquant le gouvernement.

La nomination de M. Fahmy, mercredi, s'inscrit également dans la continuité de l'action du président en faveur de l'importante communauté chrétienne d'Égypte, qui s'est longtemps plainte de discrimination.