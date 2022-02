Cisjordanie: des milliers d'antiquités rares dérobées récupérées lors d'un raid chez un marchand palestinien

Leur valeur est estimée à des centaines de milliers de shekels

Des milliers d'antiquités rares dérobées ont été confisquées chez un marchand d'antiquités palestinien qui a été arrêté lundi dans le cadre d'une opération complexe menée avant l'aube dans la région de Naplouse à la suite d'une enquête secrète de plusieurs mois et d'une surveillance des renseignements par l'administration civile (COGAT).

Des pièces de monnaie rares parmi les plus anciennes utilisées en Israël, ainsi que des reliques des périodes perse et hellénistique et des pièces de monnaie de l'époque de la Grande Révolte juive figuraient parmi les découvertes confisquées.

Les forces ont également confisqué le matériel utilisé par le suspect dans le vol des antiquités.

Selon le COGAT, l'opération faisait partie des efforts considérables entrepris par l'Unité d'archéologie de l'administration civile au cours des dernières années pour préserver les découvertes archéologiques et mettre fin au vol d'antiquités en Cisjordanie à l'aide d'une technologie de pointe.

"L'administration civile poursuit de nombreuses opérations, à la fois publiques et confidentielles, afin de préserver l'archéologie de la Judée et de la Samarie", a déclaré le chef de l'administration civile, le général de brigade. Faris Atila ajoutant "suite à une opération longue et complexe, des milliers d'objets archéologiques rares qui avaient été volés par un spécialiste des artefacts ont été localisés."