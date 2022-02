Israël: de nombreux vols vers Dubaï risquent d'être annulés en raison de problèmes de sécurité

"Des dizaines de milliers de passagers qui ont acheté des billets risquent de se retrouver coincés"

Dans une lettre adressée au Premier ministre, au ministre des Affaires étrangères et au ministre des Transports, les dirigeants des compagnies aériennes israéliennes El Al, Arkia et Israir ont prévenu que leurs liaisons avec Dubaï risquent d'être fortement perturbées en raison de problèmes de sécurité non résolus.

Les désaccords entre le Shin Bet et les autorités des Émirats arabes unis sur les dispositions de sécurité dans l'aéroport de la ville centrale du Golfe menacent les vols vers cette destination.

Les compagnies aériennes israéliennes ont affirmé qu'en raison de ces désaccords, elles seront contraintes, à partir du mois de mars, de réduire le nombre de vols de neuf à trois par jour.

Si les vols à destination de Dubaï sont forcés de s'arrêter, disent-elles, Israël doit également insister pour que les compagnies aériennes émiraties arrêtent leurs vols à partir de la ville, car cela donnerait à ces compagnies "un avantage injuste".

"Les intérêts commerciaux et nationaux d'Israël doivent être préservés", ont écrit les PDG.

"Des dizaines de milliers de passagers qui ont acheté des billets risquent de se retrouver coincés", ont-ils ajouté.