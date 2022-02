Un haut responsable de Tsahal affecté dans un pays arabe, une première dans l'histoire d'Israël (média)

La décision a été prise lors de la visite du ministre de la Défense Benny Gantz dans le pays du Golfe

Pour la première fois dans l'histoire d'Israël, un haut responsable de Tsahal sera affecté dans un pays arabe, le Bahreïn, a rapporté jeudi soir Channel 13.

L'officier de marine se rendra dans le pays du Golfe dans les semaines à venir, indique la chaîne, et servira de liaison avec la cinquième flotte des États-Unis, basée dans le royaume.

Channel 13 a également précisé que cette décision a été prise lors de la visite du ministre de la Défense, Benny Gantz, la semaine dernière.

Israël a signé un accord de défense avec Bahreïn, le premier conclu avec un pays du Golfe depuis la normalisation des relations de l'Etat hébreu avec le petit royaume et les Emirats arabes unis il y a plus d'un an.

"Seulement un an après la signature des accords, nous avons conclu un important accord de défense, qui contribuera à la sécurité des deux pays et à la stabilité de la région", a déclaré le ministre israélien de la Défense Benny Gantz dans un communiqué.

Cet accord est survenu alors que la région connaît depuis le début de l'année une montée des tensions avec plusieurs attaques, dont l'une meurtrière, aux Emirats arabes unis, menée par les rebelles Houthis du Yémen.