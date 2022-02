Israël et les EAU lancent un appel à propositions de recherche sur le climat et l'environnement

Un comité israélo-émirati sélectionnera un seul projet auquel sera alloué un budget de 200.000 dollars

Les agences spatiales d'Israël et des Émirats arabes unis ont lancé jeudi un appel à propositions de recherche invitant les universités et les instituts à soumettre des projets liés à la "télédétection spatiale pour l'observation de la Terre".

La recherche sera basée sur les données recueillies par VENµS (Vegetation and Environment monitoring on a New Micro-Satellite), un mini-satellite d'observation franco-israélien lancé en 2017.

Un comité conjoint israélo-émirati sélectionnera un seul projet auquel sera alloué un budget de 200.000 dollars (176.220 euros) sur une période de deux ans, et qui pourra bénéficier de "l'analyse des mégadonnées, de l'informatique et des techniques connexes pour élargir les connaissances scientifiques collectives de l'humanité", selon un communiqué.

La télédétection spatiale consiste à surveiller et explorer différents phénomènes, tels que les ressources en eau, l'agriculture, l'exploration de la végétation, la cartographie des terres, en utilisant une variété de capteurs.

Israël et les Émirats arabes unis avaient signé en octobre dernier un accord d’exploration spatiale et de coopération lors de la Semaine mondiale de l’espace, dans le cadre de l’Expo 2020 de Dubaï.

"La collaboration mondiale est essentielle pour tirer parti de l'espace et protéger notre planète", a déclaré Sarah bint Yousef Al Amiri, ministre d'État aux technologies avancées et cheffe de l'Agence spatiale des Émirats arabes unis.

"En nous associant aux côtés d'autres nations leaders dans le secteur spatial, nous contribuons à élargir la base mondiale de connaissances scientifiques pour aider l'humanité à développer des solutions à ses plus grands défis", a-t-il été ajouté.