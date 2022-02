Cisjordanie: un Palestinien tué lors d'affrontements avec l'armée israélienne

"Les troupes ont identifié un certain nombre d'émeutiers armés et ont fait feu dans leur direction"

Un adolescent palestinien a été tué dimanche soir dans des échanges de tirs entre des soldats israéliens et des hommes armés lors de la démolition de la maison d'un terroriste près de Jénine en Cisjordanie.

Selon le ministère palestinien de la Santé, Mohamed Abou Salah, 17 ans, a été blessé par balle à la tête dans le village de Silat al-Harithiya, et a succombé à ses blessures.

Dans un communiqué, l'armée israélienne a indiqué être entrée dans le village "pour démolir l'étage de l'immeuble où le terroriste Mohamed Jaradat résidait", précisant que ce dernier était accusé du meurtre de l'étudiant de l'école talmudique (yeshiva) Yehuda Dimentman en décembre dernier à Homesh.

De "violentes émeutes" ont alors éclaté "avec la participation de centaines de Palestiniens", certains ont lancé des engins explosifs sur les soldats israéliens, a-t-il été précisé.

"Les troupes ont identifié un certain nombre d'émeutiers armés et ont fait feu dans leur direction dans le but de neutraliser la menace", a ajouté l'armée.

Selon le Croissant-Rouge palestinien, quatre Palestiniens ont par ailleurs été blessés lors des affrontements.