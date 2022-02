Le Premier ministre israélien Naftali Bennett s'envole pour une visite historique à Bahreïn

Les deux leaders discuteront de "l'importance de la paix, du progrès et de la prospérité dans la région"

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett s'envolera ce lundi pour une visite historique à Bahreïn à l'invitation du prince héritier et Premier ministre du royaume Salman ben Hamad Al Khalifa.

Les deux chefs de gouvernement se rencontreront pour la seconde fois lors de cette réunion officielle, après une première entrevue lors de la Conférence de Glasgow de 2021 sur les changements climatiques (COP26) en novembre dernier.

A cette occasion, le prince héritier avait invité Naftali Bennett à effectuer sa première visite officielle à Bahreïn.

Les deux leaders évoqueront de nouveaux moyens de renforcer les relations bilatérales, a précisé un communiqué du bureau du Premier ministre israélien.

Selon cette source, ils discuteront également de "l'importance de la paix, du progrès et de la prospérité dans la région".

Ils aborderont "plus particulièrement des questions d'ordre diplomatique et économique, en mettant l'accent sur la technologie et l'innovation".

Naftali Bennett rencontrera par ailleurs les ministres des Finances, de l'Industrie et des Transports du Royaume de Bahreïn, ainsi que des représentants de la communauté juive locale.