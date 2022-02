Naftali Bennett pour une coopération avec Bahreïn contre la menace iranienne

L'Etat hébreu est "prêt" à aider Bahreïn et d'autres pays de la région d'un point de vue sécuritaire

"Pourquoi ne travaillerions-nous pas ensemble?", a interrogé le Premier ministre israélien Naftali Bennett face à la menace iranienne, selon une interview accordée au journal bahreïni Al-Ayam et publiée ce mardi.

"Nous sommes confrontés à une menace commune. Israël est un pays fort en lequel on peut avoir toute confiance", a déclaré M. Bennett, qui a précisé que l'Etat hébreu était prêt à aider Bahreïn et d'autres pays de la région d'un point de vue sécuritaire.

Ces remarques interviennent tandis que les pourparlers à Vienne se poursuivent pour tenter de relancer l'accord sur le nucléaire iranien, une "erreur stratégique" selon M. Bennett cité dans le journal.

"L'Iran soutient les organisations terroristes qui opèrent dans notre région et dans votre région. Nous combattons l'Iran et ses armes jour et nuit et nous aiderons nos amis à le faire pour maintenir la sécurité dans la région", a-t-il souligné.

M. Bennett souhaite par ailleurs renforcer "la coopération économique" avec le royaume et accroître considérablement les échanges entre les deux pays.

Le chef du gouvernement israélien tient à ce que la paix entre les pays soit "une paix très chaleureuse", a-t-il insisté.

Naftali Bennett a entamé lundi la première visite officielle d'un Premier ministre israélien à Bahreïn, pays arabe du Golfe jugé stratégique par l'Etat hébreu pour tenter d'endiguer l'influence régionale de l'Iran.

L'amiral Brad Cooper, commandant de la 5e flotte américaine s'est rendu à Manama pour rencontrer Naftali Bennett.