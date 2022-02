Manama: Naftali Bennett accueilli par le prince héritier de Bahreïn avant une rencontre avec le roi

Un orchestre militaire interprétant l'hymne national israélien, "Hatikvah", a salué l'arrivée de M. Bennett

Le Premier ministre israélien a été accueilli mardi à Manama par son homologue bahreïni, le prince héritier Salmane ben Hamad Al Khalifa, lors de son voyage historique dans ce petit État du Golfe.

Un orchestre militaire interprétant l'hymne national israélien, "Hatikvah", a salué l'arrivée du chef du gouvernement au palais du prince.

M. Bennett a par ailleurs rencontré le chef de la diplomatie bahreïnie, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, et les ministres de l'Industrie et des Transports, MM. Zayed ben Rashid Al Zayani et Kamal ben Ahmed Mohammed.

Ils ont ensemble évoqué les partenariats et différents projets liés à l'économie, à la technologie et à l'innovation, selon un communiqué du bureau du Premier ministre.

L'emploi des avantages géographiques des deux pays a également été abordé pour améliorer le transport de marchandises entre l'Asie et l'Europe.

"C'est la première visite officielle d'un Premier ministre israélien à Bahreïn, mais ce n'est pas seulement une visite symbolique", a déclaré M. Bennett.

"Mon but dans cette visite est de façonner davantage les Accords d'Abraham dans le domaine du commerce, des relations interpersonnelles et dans tous les aspects. J'attends avec impatience le reste de la journée", a-t-il ajouté.

Plus tôt, M. Bennett a rencontré des représentants de la petite communauté juive de Bahreïn, ainsi qu'Eitan Naeh, ambassadeur d'Israël, et Ibrahim Nonoo, chef de cette communauté locale qui compte une cinquantaine d'âmes.

Il a par ailleurs accordé une interview au journal bahreïni Al-Ayam lors de laquelle il s'est dit prêt à une coopération avec Bahreïn contre la menace iranienne.