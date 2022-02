Le prince héritier de Bahreïn dit à N. Bennett qu'il imagine un "Moyen-Orient sans conflit"

"Tous les peuples responsables doivent faire un effort pour parvenir à la paix"

Le Premier ministre Naftali Bennett a achevé mardi matin sa rencontre avec le Premier ministre de Bahreïn, le prince héritier Salmane ben Hamad Al-Khalifa.

"Tous les peuples responsables doivent faire un effort pour parvenir à la paix. Non pas qu'il y ait jamais eu une guerre entre nous, mais les relations entre nos pays n'ont pas été saines", a déclaré le Premier ministre bahreïni, selon le bureau du Premier ministre israélien.

"Je pense que si nous envisageons un Moyen-Orient élargi, sans conflit, fondé sur les principes de respect mutuel, de compréhension et de responsabilité partagée à l'égard de la sécurité, nous devrons faire davantage pour mieux nous connaître et établir les accords d'Abraham qui sont une réalisation historique si importante", a poursuivi le prince héritier.

"Nous ressentons l'accueil spécial de votre peuple et le vôtre et je vois une très grande opportunité ici. Je viens d'Israël avec un esprit de bonne volonté, de coopération, de solidarité face aux défis communs et je pense que notre objectif dans cette visite est de transformer cette paix entre gouvernements en une paix entre personnes - et de la transformer de quelque chose de cérémonial en quelque chose de significatif", a répondu le Premier ministre de l'Etat hébreu.

Naftali Bennett a également rencontré des représentants de la petite communauté juive de Bahreïn avant des réunions avec les dirigeants de cette monarchie du Golfe, à l'occasion de la première visite d'un chef de gouvernement israélien dans ce pays.