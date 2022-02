17 Israéliens arrêtés pour vandalisme et jets de pierres dans un village de Cisjordanie

"Dix-sept suspects vivant dans des implantations, à Jérusalem et dans le nord d'Israël ont été interpellés"

La police israélienne a arrêté mercredi 17 Israéliens soupçonnés d'avoir participé à des jets de pierres et des actes de vandalisme en janvier dernier dans un village palestinien de Cisjordanie, faisant des blessés et causant des dégâts.

"Dix-sept suspects, dont un mineur, vivant dans des implantations, d'autres à Jérusalem et dans le nord d'Israël", ont été interpellés dans le cadre d'une enquête pour "attaque, participation à un rassemblement interdit et dégradation de matériels à motif raciste", a expliqué la police.

Les suspects ont été emmenés pour être interrogés, a-t-il été ajouté.

Une enquête a été lancée après l'incident du 24 janvier, au cours duquel une trentaine de véhicules ont formé un convoi pour raccompagner un résident de l'implantation de Yitzhar emprisonné pour avoir attaqué des Palestiniens.

"Ils se sont arrêtés dans le village de Hawara et ont blessé un Palestinien et causé d'importants dégâts à des magasins, des véhicules et des biens", a indiqué la police.

Ils tenaient à la main "des matraques, des pierres" et d'autres "objets", a-t-elle précisé dans un communiqué.

"Ceux qui lancent des pierres sont des terroristes", avait de son côté souligné Benny Gantz, promettant une attitude ferme contre les auteurs.