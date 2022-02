Arabie saoudite: l'exposition "Desert X AlUla 2022" aborde le thème du mirage et de l'oasis en plein désert

"AlUla propulse les visiteurs dans une expérience artistique unique à travers les paysages"

L'oasis AlUla, située dans la province de Médine en Arabie saoudite accueille la 2e édition de "Desert X AlUla", une exposition d'art internationale incontournable sur ce site de vestiges historiques.

Cette année, une quinzaine d'artistes du monde entier ont exploité le concept du mirage et de l'oasis, proposant des oeuvres aux allures futuristes, contrastant avec le paysage désertique.

Les oeuvres examinent la dichotomie entre les mondes naturels et artificiels, et explorent les thèmes du rêve, de la fiction, de l'illusion ou encore du mythe.

"AlUla propulse les visiteurs dans une expérience artistique unique à travers les paysages. C'est un point de rencontre pour ceux qui comprennent que l'avenir dépend de notre compréhension mutuelle les uns des autres," a déclaré Nora Aldabal, directrice exécutive des arts et des industries créatives pour "Desert X AlUla 2022".

L’artiste palestinien Khalil Rabah a recréé le mirage d’un verger d’oliviers, symbole de vie et de fertilité tandis qu'Alicja Kwade, germano-polonaise, a réalisé un ensemble de cadres imbriqués, jouant sur les perspectives.

D'autres artistes ont suscité la réflexion sur le réchauffement climatique et la préservation de la nature.

Serge Attukwei Clottey, originaire du Ghana a notamment conçu une structure sur l'équité d'accès à l'eau.

"L'histoire du désert d'un point de vue africain représente la lutte, la mort due à la migration, la pénurie d'eau et la tristesse", a déclaré M. Clottey à Artnet News.

"Les concepts du désert de mirage et d'oasis sont depuis longtemps liés aux idées de survie, de persévérance, de désir et de richesse. L'oasis se rapporte aux idées de trouver la prospérité ou le paradis, tandis que le mirage est un symbole universel des mystères de l'imagination et de la réalité. Ils évoquent également la beauté et l'abondance incompréhensibles de la nature dans son état le plus dépourvu et le désir obsessionnel des humains de la capturer et de la contrôler", a déclaré Reem Fadda, conseillère en conservation pour "Desert X AlUla 2022".

"Personne n'a besoin de s'expliquer ou de se défendre. Les artistes sont ici pour exprimer leurs pensées, leurs préoccupations et leurs angoisses qui sont universelles", a-t-elle ajouté.

L'exposition est gratuite et a lieu jusqu'au 30 mars 2022.