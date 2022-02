Les EAU mettent en garde contre la menace des drones lors de l'ouverture de la conférence sur la Défense

Les Emirats ont averti que ces armes sont de moins en moins chères et de plus en plus répandues

Les Émirats arabes unis ont mis en garde dimanche contre la menace croissante d'attaques de drones, comme celles lancées par les rebelles houthis du Yémen à plusieurs reprises ces dernières semaines contre leur territoire, lors d'une conférence de l'industrie de la Défense. "Nous devons nous unir pour empêcher l'utilisation de drones qui menacent la sécurité civile et mettent en danger les institutions économiques", a déclaré Mohammed ben Ahmad al-Bawardi, ministre d'État aux Affaires de la défense des Émirats arabes unis. L'exposition sur les systèmes sans pilote (UMEX) a débuté à Abou Dhabi, avec des représentants régionaux et occidentaux de l'armée et de l'industrie, notamment des États-Unis, de Grande-Bretagne et de France. Alors que l'événement présentera les dernières technologies en matière de drones de haute technologie, le pays hôte a averti que ces armes sont de moins en moins chères et de plus en plus répandues. Ils font désormais partie des arsenaux des "groupes terroristes qui utilisent les systèmes pour terroriser les civils ou pour avoir un impact négatif sur le système mondial", a déclaré le ministre d'État des Émirats arabes unis chargé de l'intelligence artificielle, Omar bin Sultan al-Olama. "C'est un défi qui nous oblige à … travailler ensemble pour nous assurer que nous pouvons créer un bouclier contre l'utilisation de ces systèmes," a-t-il dit. Les Émirats arabes unis font partie d'une coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite qui combat au Yémen depuis 2015 pour soutenir le gouvernement contre les rebelles houthis soutenus par l'Iran.