Gaz: le président iranien à Doha, première visite chez ses voisins du Golfe

Le président iranien Ebrahim Raïssi est arrivé lundi à Doha pour participer à une réunion de pays exportateurs de gaz, avec la volonté de resserrer les liens politiques et économiques avec ses voisins, en pleine envolée des prix du gaz sur fond de crise russo-orientale.

Avec ce déplacement, M. Raïssi effectue sa première visite dans un pays du Golfe depuis sa prise de fonction l'été dernier.

Il a rencontré lundi l'émir du Qatar cheikh Tamim ben Hamad al-Thani, à la veille d'un sommet du Forum des pays exportateurs de gaz (FPEG) qui réunit 11 pays dont le Qatar, l'Iran, l'Algérie et la Russie.

Le Qatar, qui a des intérêts convergents avec l'Iran dans le secteur du gaz et est un proche allié des Etats-Unis, a également soutenu les pourparlers à Vienne pour sauver l'accord sur le programme nucléaire de Téhéran.

Selon le gouvernement qatari, les deux hommes vont évoquer à Doha des sujets "d'intérêts communs", sans autres détails. Des diplomates ont indiqué que les discussions sur le nucléaire seraient à leur agenda.

La rencontre entre les onze membres du FPEG intervient dans un contexte de tension extrême entre les Occidentaux et la Russie, suscitant des craintes de rupture d'approvisionnement en gaz et provoquant une envolée des prix.

Les deux dirigeants ont signé lundi des accords et des protocoles d'accords économiques, selon les médias iraniens.

Mardi, le sommet réunira outre l'émir du Qatar et le président iranien, le chef d'Etat algérien Abdelmadjid Tebboune, arrivé lundi à Doha, et Keith Royley, le Premier ministre de Trinité-et-Tobago, ainsi que des ministres des Affaires étrangères ou de l'Energie des Etats membres du Forum.

Les 11 pays membres du FPEG -Qatar, Russie, Iran, Algérie, Bolivie, Egypte, Guinée équatoriale, Libye, Nigeria, Trinité-et-Tobago et Venezuela- et ses sept pays associés représentent 70% des réserves prouvées de gaz et 51% des exportations mondiales de gaz naturel liquéfié.