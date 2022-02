"Le Mossad actif au Bahreïn", selon un responsable bahreïni

"Il existe une coopération en matière de renseignement entre Bahreïn et Israël"

Un haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères bahreïni a affirmé lundi que l'agence de renseignement israélienne du Mossad était active dans son pays.

Le Sheikh Abdullah ben Ahmed Al Khalifa, un secrétaire du ministère des Affaires étrangères, a fait ce commentaire publiquement à la conférence sur la sécurité de Munich, lors d'une discussion avec le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz.

"Il existe une coopération en matière de renseignement entre Bahreïn et Israël. Le Mossad est au Bahreïn et il est présent dans la région", a-t-il affirmé.

"Si cette coopération en matière de sécurité entre Bahreïn et Israël permet d'apporter plus de stabilité et de sécurité, qu'il en soit ainsi, et si cela permet de sauver la vie de civils innocents, qu'il en soit ainsi. C'est pourquoi, lors d'un certain nombre de visites du chef du Mossad au Bahreïn, cela a été annoncé publiquement dans l'agence de presse du pays", a-t-il expliqué.

"Le chef du Mossad a été reçu par son homologue au Bahreïn, donc nous pensons que la coopération en matière de sécurité et de renseignement fait partie de notre partenariat actuel entre les deux pays et qu'elle se poursuivra."

La session était intitulée "Accords d'Abraham et options de paix", selon le ministère des Affaires étrangères de Bahreïn.

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett s'est félicité la semaine dernière d'une visite "très réussie" à Bahreïn et a plaidé pour des "alliances" avec les pays arabes, au terme de son premier déplacement dans cette monarchie du Golfe.