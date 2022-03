Crise en Ukraine: le guide suprême iranien accuse le "régime mafieux" des Etats-Unis de créer le conflit

"Le régime américain crée des crises, vit des crises et se nourrit de diverses crises dans le monde"

Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a appelé mardi à mettre un terme à la guerre en Ukraine et a accusé le "régime mafieux" des Etats-Unis de créer le conflit.

La Russie, dont les troupes ont envahi l'Ukraine la semaine dernière, est un partenaire stratégique pour la République islamique, qui subit des sanctions occidentales depuis des années.

Alors que Téhéran et Washington sont des ennemis depuis des décennies, l'Iran et la Russie ont approfondi leurs liens commerciaux et ont été des alliés dans le conflit syrien.

"Le régime américain crée des crises, vit des crises et se nourrit de diverses crises dans le monde. L'Ukraine est une autre victime de cette politique", a affirmé Khamenei dans un discours télévisé.

"À mon avis, l'Ukraine est une victime des crises concoctées par les États-Unis et il y a deux leçons à tirer de cette situation. Les États qui dépendent du soutien des États-Unis et des puissances occidentales doivent savoir qu'ils ne peuvent pas leur faire confiance", a-t-il souligné.

Khamenei a critiqué Washington et d'autres nations occidentales, alors que les pourparlers ont atteint un stade critique à Vienne entre l'Iran et les puissances mondiales pour relancer l'accord nucléaire de 2015.

Malgré les progrès réalisés dans les pourparlers, le principal point d'achoppement est que Téhéran souhaite que la question des traces d'uranium découvertes sur plusieurs sites anciens mais non déclarés en Iran soit abandonnée, a déclaré un responsable iranien à l'agence de presse Reuters.

L'Iran a fait savoir lundi que les efforts visant à relancer l'accord pourraient aboutir si les États-Unis prenaient la décision de satisfaire les requêtes restantes de Téhéran, alors que les négociations se poursuivent.