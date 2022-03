Israël veut augmenter le nombre de travailleurs palestiniens de Gaza sur son sol

"Nous avons l'intention d'étendre notre politique humanitaire civile"

Le ministre de la Défense, Benny Gantz, a déclaré qu'Israël avait l'intention d'augmenter le nombre de travailleurs palestiniens autorisés à entrer en Israël depuis la bande de Gaza.

"Nous avons l'intention d'étendre notre politique humanitaire civile, incluant une augmentation immédiate du quota de travailleurs palestiniens qui peuvent entrer en Israël", a affirmé M. Gantz lors d'une visite de la frontière sud avec des responsables militaires.

"Si, tout en maintenant un calme relatif, nous progressons sur la voie du retour des prisonniers israéliens et des personnes disparues, nous serons en mesure d'étendre cette politique et de développer la bande de Gaza", a-t-il ajouté en faisant référence aux deux civils israéliens et aux dépouilles de deux soldats de Tsahal détenus par le groupe terroriste Hamas.

"Malheureusement, les habitants de Gaza sont captifs des dirigeants du Hamas qui les privent d'un meilleur moyen de subsistance et d'un avenir pour leurs enfants. Les dirigeants du Hamas porteront la responsabilité d'une détérioration de la situation à Gaza", a averti le ministre.

En octobre, dans le cadre des efforts de cessez-le-feu avec le Hamas, Israël a étendu le programme de permis de travail afin d'autoriser jusqu'à 10.000 travailleurs à entrer dans le pays.