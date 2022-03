Tsahal a intercepté des drones envoyés depuis l'Iran vers Israël il y a environ un an

Israël a développé sa coopération en matière de Défense avec ses voisins pour contrer les attaques de drones

Deux drones armés envoyés depuis l'Iran en direction d'Israël, ont été interceptés par des avions de chasse F-35 de l'armée de l'air israélienne, il y a environ un an.

Le mois dernier, il a été rapporté que l'establishment de la Défense se préparait à la possibilité d'une attaque de drones depuis l'Iran et estimait que les tentatives en ce sens se poursuivraient.

Deux drones lancés depuis l'Iran ont notamment été abattus en Irak mardi dernier.

"Il est si facile de mener des attaques avec des drones ou des bombes. C'est donc une très grosse histoire à laquelle on s'attaque par toutes sortes de moyens", a déclaré un haut diplomate.

"Des interceptions de drones ont été effectuées dans le ciel de la région en coordination avec les pays voisins, empêchant ainsi l'intrusion en Israël", a déclaré le porte-parole de Tsahal. "Les drones surveillaient les systèmes de contrôle et de détection tout au long de leur vol."

Au cours de l'année écoulée, Israël a suivi les tentatives iraniennes d'attaque au drone, à la fois des Houthis au Yémen et des milices chiites à la frontière syro-irakienne.

Israël a commencé à établir un "parachute régional de défense aérienne" en coopération avec un certain nombre de pays du Moyen-Orient et du golfe Persique pour détecter et intercepter les drones, un pays pouvant aider à la défense de l'autre.

Israël utilise également de nombreux moyens de renseignement pour tenter de détecter à l'avance ces tentatives de lancement, et a même amélioré son système anti-missile "Dôme de fer" pour mieux y faire face.