Cisjordanie: attentat à la voiture-bélier, deux gardes-frontières légèrement blessés

Un véhicule a percuté une voiture appartenant aux forces de sécurité israéliennes

Deux agents de la police des frontières ont été légèrement blessés lundi soir dans une attaque à la voiture bélier dans le village arabe palestinien de Silat al-Harithiya en Cisjordanie.

Lors d'une opération de la police des frontières et des forces de Tsahal dans le village, les combattants ont identifié un véhicule qui accélérait dans leur direction. Peu après, le véhicule est entré en collision avec le véhicule des forces israéliennes.

Suite à la collision, deux combattants de la police des frontières ont été blessés et évacués pour un traitement médical dans leur base militaire. Leur véhicule a été endommagé.

Le terroriste a été arrêté et emmené pour interrogatoire.

Cet incident intervient alors que la police israélienne a indiqué lundi après-midi avoir éliminé un terroriste palestinien ayant poignardé deux officiers dans la Vieille ville de Jérusalem.

Jérusalem, la Cisjordanie et Israël ont été le théâtre à partir d'octobre 2015 et pendant des mois durant, d'attaques anti-israéliennes commises le plus souvent par de jeunes Palestiniens. Ces violences ont depuis diminué d'intensité, mais persistent de manière sporadique.