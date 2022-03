Cisjordanie: Mike Pence et David Friedman reçoivent des doctorats honorifiques de l'Université d'Ariel

"L'Université d'Ariel est l'une des solutions contre l'ignorance et l'intolérance"

L'ancien vice-président américain Mike Pence et l'ancien ambassadeur américain en Israël, David Friedman, ont reçu jeudi des doctorats honorifiques de l'Université d'Ariel, située en Cisjordanie.

Mike Pence a reçu le titre "en reconnaissance de ses nombreuses années d'engagement et de dévouement envers le peuple juif et pour sa défense du sionisme et de l'État d'Israël", indique l'université dans un communiqué.

"Je vous remercie et apprécie le fait d'avoir fait partie de l'administration américaine la plus sympathique que l'État d'Israël ait jamais eue, une administration qui a tenu sa promesse et a déplacé l'ambassade américaine à Jérusalem", a déclaré Mike Pence.

Dans le même temps, D. Friedman a reçu son titre honorifique en reconnaissance de ses "contributions exceptionnelles dans le domaine de la diplomatie", indique l'Université.

"Quand les gens pensent à cette partie du monde, ils se concentrent beaucoup trop sur les problèmes et trop peu sur les solutions, même lorsque les solutions sont devant leurs yeux", a affirmé M. Friedman.

"L'Université d'Ariel est l'une des solutions : une solution à l'ignorance, une solution à l'intolérance et aux préjugés", a-t-il ajouté.

L'Université d'Ariel a fait face à des boycotts de la part de divers universitaires à l'étranger et ses professeurs ont déploré la discrimination menée par d'autres établissements en Israël, qui "refusent de reconnaître sa légitimité en raison de son emplacement en Cisjordanie."